لو عايز تشارك.. كل ما تريد معرفته عن كيفية التطوع في صندوق مكافحة الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن البرامج الوقائية التي تنفذ تعمل على رفع الوعي بمخاطر المخدرات لدى كل الفئات، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على التوعية من خلال الفعاليات المختلفة مثل العروض المسرحية والمعسكرات الشبابية، والمبادرات المجتمعية، وتدريبات إعداد القيادات.

الاستثمار في قدرات الشباب

أشار الصندوق عبر الموقع الرسمي إلى أن إدارة البرامج الوقائية تعتمد على الاستثمار في قدرات الشباب، مؤكدا أنه يجرى تدريبهم وإعدادهم، حتى تتاح أمامهم فرصة المشاركة في التطوعية التي تتعلق بمكافحة المواد المخدرة.

وأوضح الصندوق أنه يمكن التطوع من خلال ملء استمارة التطوع من خلال الرابط المرفق هنا، كالتالي:

- كتابة الاسم رباعي.

- السن.

- المحافظة.

- المركز.

- رقم التليفون.

- رقم التليفون 2.

- رقم البطاقة.

- الإيميل.

- المؤهل الدراسي.

- سؤال المتقدم إذا كان قد شارك من قبل الصندوق، والخبرات، والوقت المفضل للتواجد، يليه حفظ الاستمارة.

بيوت التطوع في الجامعات

وأكد الصندوق، أن بيوت التطوع في الجامعات تعمل على استثمار إبداعات وطاقات الشباب، ويجرى العمل على إحداث التغيير المطلوب لدى الآخرين، موضحا أن المتطوعين يقومون بتوعية الشباب الجامعي بأضرار كل أنواع المواد المخدرة وتأثيراتها على الفرد، إذ يجرى العمل على جذب الشباب وتوعيتهم بطريقة مبتكرة عن أضرار التدخين والمخدرات.

32 ألف شاب متطوع

من جانبه أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يجرى توعية المترددين من خلال المتطوعين من الشباب، مؤكدا أن هناك 32 ألف شاب متطوع يعملون على مستوى تجمعات شبابية مختلفة.

وأشار إلى أنه يجرى التعاون مع وزارات التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة للتوعية.