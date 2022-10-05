التشكيل النهائي لانتخابات لجان مجلس الشيوخ 

انتهت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بحسم جميع المقاعد بالتزكية، حيث احتفظ 12 رئيس لجنة بمنصبه، بينما لم يتغير غير حازم عمر رئيسا للعلاقات الخارجية، بدلا من الراحل عبد الحي عبيد، وحصل علي مهران على منصب رئيس لجنة الصحة بدلا من محمد جزر.

انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

وجاء التشكيل على النحو التالي:

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:- عبد الله محمود عصر رئيسًا.- باهر غازي وكيلًا.- محمد شوقي عبد العال وكيلًا.- فرج فتحي أمين سر.

2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:- هاني سري الدين رئيسًا.- جمال عبد الحليم وكيلًا.- ياسر زكي وكيلًا.- أكمل نجاتي أمين سر.

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:- حازم عمر رئيسًا.- سماء سليمان وكيلًا.- عبد الحكيم السادات "عفت السادات" وكيلًا.- عايدة نصيف أمانة السر.

4- لجنة الدفاع والأمن القومي:- اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا.- اللواء طارق نصير وكيلًا.- اللواء محمد جاد وكيلًا.- اللواء خالد فوزي أمين سر.

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:- محمد حلاوة رئيسًا- محمد المنزلاوي وكيلًا- تيسير مطر وكيلًا.- أحمد الجندي أمين سر.

6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:- عبد الخالق عياد رئيسًا.- عمرو عزت وكيلًا.- مجدي عبد الرحيم سليم وكيلًا.- نهى أحمد فتحي أمين سر.

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:- خالد محمد سعيد رئيسًا.- فايز إبراهيم محمد وكيلًا.- أكمل الله فريد وكيلًا.- أحمد صبور أمين سر.

8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:- نبيل دعبس رئيسًا.- أحمد البدري وكيلًا.- راندا مصطفى وكيلًا.- ناجح جلال أمين السر.

9- لجنة الشباب والرياضة:- أحمد أبو هشيمة رئيسًا.- شريف فرج الجابري وكيلًا.- أحمد دياب وكيلًا.- محمد عمارة أمين سر.

10- لجنة الصحة والسكان:- علي مهران رئيسًا.- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.- حسين خضر وكيلًا.- أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر.

11- لجنة الزراعة والري:- عبد السلام عبد السلام مصطفي الجبلي رئيسًا.- عمرو أبو السعود وكيلًا.- محمد السباعي وكيلًا.- جمال أبو الفتوح أمين سر.

12- لجنة حقوق الإنسان:- محمد هيبة رئيسًا.- أبو الفتوح محمد وكيلًا.- محمد مجدي فريد وكيلًا.- رشا نصر أمين سر.

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام- محمود مسلم رئيسًا.- محمد سعيد وكيلًا.- سها سعيد وكيلًا.- محمود القط أمين سر.

14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:- يوسف السيد رئيسًا.- محمد سليم وكيلًا.- نادر سليم نسيم وكيلًا.- خضرة سالم أمين سر.