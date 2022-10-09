القبض على ربة منزل بالقاهرة محكوم عليها بغرامات 30 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات محكوم عليها بغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من 30 مليون جنيه.

ضبط ربة منزل محكوم عليها

وذكر بيان للوزارة أنه في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، المطلوب التنفيذ عليها في قضية «تحصيل لغير الحق – تزوير»، والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت (30,700,000 جنيه).

بمواجهة السيدة المذكورة بالأحكام الصادرة ضدها، أقرت بها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.