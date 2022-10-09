«المبادرات».. جسور مجتمعية للداخلية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطن

لم يكن قرار الداخلية بتفعيل دور الأمن الإنسانى، ووضعه على قائمة أولويات العمل الأمنى، حبراً على ورق، ولا كلاماً للاستهلاك الإعلامى، بل كان اشتباكاً حقيقياً مع ما يمر به المواطن من صعوبات حياتية أو ظروف معيشية، وهو ما جسّدته عدة مبادرات لوزارة الداخلية تمتد جذورها لعدة سنوات وما زالت مستمرة، وعلى رأسها مبادرة «كلنا واحد» المبادرة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأثبتت من خلالها وزارة الداخلية حجم دورها فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

تدشين مبادرة «كلنا واحد» بالتعاون مع عدة سلاسل تجارية كبرى

ودشّنت وزارة الداخلية المبادرة فى 30 يونيو 2018، بالتعاون مع عدة سلاسل تجارية كبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و30% وبجودة عالية فى خطوة واسعة لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ووصل عدد مراحل «كلنا واحد» إلى 22 مرحلة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، كما تواصل منظومة «أمان» توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الجارى.

المبادرة وصلت إلى 22 مرحلة للسلع والأجهزة الأساسية بأسعار مخفضة

وقال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أداء وزارة الداخلية فى مجال الأمن المجتمعى الإنسانى فى تطور متنامٍ ملحوظ ويتناغم مع سياسة الدولة ورؤية مصر 2030 بشأن استراتيجية حقوق الإنسان. وأكد أن مظاهر السلوك التنظيمى نحو المسئولية المجتمعية والإنسانية لأجهزة الوزارة متعددة ومنها مبادرة «كلنا واحد» والتى وصلت إلى 22 مرحلة للسلع والأجهزة الأساسية بأسعار مخفضة ومنظومة «أمان» للمنتجات الغذائية والمشاركة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة سداد الرسوم الدراسة وإهداء الحقائب المدرسية بمشتملاتها بالمناطق الأكثر احتياجاً، والقوافل الطبية للقرى المعنية والكشف الطبى لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام.