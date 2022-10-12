خبير: أتمنى دراسة تجارب خارجية في مواجهة الأزمات بالمؤتمر الاقتصادي

تعقد الحكومة مؤتمرا اقتصاديا عالميا في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بحضور رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء، للخروج بمقترحات وحلول للأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المحلي، تأثرا بالأزمة الاقتصادية الدولية الين خلفتها الأزمة «الأوكرانية- الروسية» منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

وقال هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن يتمنى أن يتم عرض ومناقشة التجارب العالمية في مواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال الخبراء المصريين، خلال جلسات المؤتمر الحوارية، للخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات الواجب تنفيذها بناء على تلك التجارب.

دراسة التجارب الفعلية

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات لـ"الوطن"، أتمنى أيضا أن يتم التحضير الجيد للمؤتمر، ودراسة التجارب الفعلية لدولة عربية وخليجية في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وطالب «إبراهيم»، بأن يمنح الجميع سواء من الجانب الرسمي الحكومي أو من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص هذا المؤتمر، أولوية قصوى، نظرا للظرف الاقتصادي الصعب الخارجي، مؤكدا أن الفترة التي شهدت عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ عام 2015، لم تكن هناك أزمات عالمية، وكانت الأزمات محلية داخلية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي مختلف، ما يتطلب مزيد من الجهد.

انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي

وبعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وسط حضور مكثف من الوزراء وممثلي القطاع الخاص، علاوة على عدد كبير من الخبراء والمتخصصين.