ضبط أفراد عصابة انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة هواتف سائقي التوك توك بحلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، في القبض علي تشكيل عصابي ارتكب 5 جرائم سرقة هواتف محمولة من المواطنين، عن طريق انتحالهم صفة رجال شرطة.

البداية عندما ورد بلاغ لوحدة مباحث حلوان، من سائق «توك توك»، يفيد بقيام 3 أشخاص بالاستيلاء على هاتفه المحمول بعد إيهامه بأنهم رجال شرطة، وأن هاتفه متحصل عليه من جريمة سرقة، وأنهم سوف يقومون بإعادته لمالكه الأصلي.

تفاصيل سرقة هواتف سائقي التوك توك بحلوان

وبإجراء التحريات تمكن رجال الوحدة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم «تامر م»، 27 عاما، عاطل مقيم مدينه الشمس، وله معلومات جنائية، و«مصطفى ي» وشهرته الحلواني، 42 عاما، عاطل مقيم خلف مستشفى الحميات وله معلومات جنائية، و«محمد ع»، 58 عاما، عاطل ومقيم مدينة الهدي بحدائق حلوان، وله معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وانتحالهم صفة رجال شرطة.

وبتطوير مناقشتهم تبين أنهم وراء ارتكاب 4 وقائع مماثلة بذات الأسلوب، وسرقة هواتف محمولة من سائقي التوك توك في حلوان.

وأرشدوا عن أماكن بيع المسروقات، لصاحب فاترينه هواتف بشارع منصور في حلوان، وضبط وبحوزته 4 هواتف محمولة، ووضبط الهاتق الخامس لدى صاحب فاترينة آخر بنفس الشارع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وحول الموقف القانوني للمتهمين، يقول رامي عبدالمنعم المحامي والخبير القانوني، لـ «الوطن»، إن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري تنص على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

أضاف أن المادة رقم 156 تنص على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة».