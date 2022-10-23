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مدبولي يصدر قرارا بتجديد انتداب عدد من القضاة للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة

كتب:

هاني حسن
01:49 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3771 لسنة 2022، بتجديد انتداب القاضي أحمد يوسف معروف حسن حافظ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة، لمدة «سنة» تنتهي في 30/9/2023.

كما نشرت الجريدة أيضًا قرار رقم 3772 لسنة 2022، تجديد انتداب عدد من القضاة للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة لمدة سنة.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرارات اليوم، وجاء النص كالتالي:

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