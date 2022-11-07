عاجل.. الحكم بإعدام المتهم بقتل سلمى بهجت «فتاة الزقازيق»

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الاثنين، بمعاقبة إسلام محمد المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

صدَر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

مرافعة النيابة العامة

وخلال الجلسة الماضية، وبعد استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي أكّد فيها أحمد عاطف ممثل النيابة، أنَّ المتهم إسلام محمد لم يتبع شيطانه ولكن كان وهو شيطانه سواء، حينما وضع تحدي أمامه أن يقتل المجني عليها سلمى بهجت ونفذ مخططه، وأحالت محكمة جنايات الزقازيق أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

توافر الأدلة في ارتكاب الجريمة

وأضاف ممثل النيابة العامة، بأنَّ كل الأدلة في القضية المتهم فيها إسلام محمد تثبت مدى توافر الأدلة في ارتكاب الجريمة، فهو كان وقت وقوع الحادث في كامل قواه العقلية والنفسية فوقعت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة عليه وهي الإعدام شنقًا.

واستشهد ممثل النيابة العامة بقول الله تعالي «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون»، وكان ذلك بعد أن استهان المتهم بالجريمة وطرح سؤالًا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يسأل فيه عن موعد تنفيذ حكم الإعدام بعد ثبوت أدلة القتل العمد، قائلًا: «وما ظلمناهم ولكن كان أنفسهم يظلمون».