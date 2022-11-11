سخرية من «فنكوش 11/11».. والمصريون للإخوان: مفيش إبداع لعبتكم مكشوفة

دعوات تحريضية متكررة كل عام، شائعات لا تتوقف، فيديوهات وصور مفبركة، في كل مرة تستخدم لجان جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصيل الاجتماعي نفس الأسلوب، فيما يأتي الرد من المصريين واحد، حيث يستقبل المواطنين هذه الدعوات بالسخرية والـ«كوميكس»، مؤكدين أن أسلوب الجماعة أصبح مكشوفاً ومكررًا.

المصريون يسخرون من دعوات التظاهر

ونشرت الجماعة الإرهابية خلال الساعات الأخيرة عدداً من الصور والفيديوهات المفبركة في محاولة لخداع المواطنين وتحريض البعض على النزول إلى الشوارع، والتي قابلها المصريون بصور وكوميكسات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر الكثير من المصريين على حساباتهم الشخصية على فيسبوك وتويتر، من أكاذيب الإخوان وفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور، وقال «لؤي الخطيب»، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، من أكاذيب الإخوان ونشرهم فيديوهات قديمة وصور موحدة يزعمون أنها من أكثر من مكان، في محاولة لخداع المواطنين، قائلاً: «السويس أو الأسكندرية أو الفيديو من 2019 أصلا. زي ما تحب يعني».

تعليقات المصريون على دعوات الإخوان المزيفة

وقال معتز مجدي، عبر صفحته: «إحنا حنرجع للفيديوهات القديمة والتزييف اللي كانت الجزيرة مباشر بتنقله لنا علي أساس إنها مظاهرات تجتاح البلاد وفي الاخر تطلع 30 واحد لامينهم من على القهوة متصورين لقطة واحدة خمس دقايق ويقعدوا يعيدوا فيها كل شوية ، اشتقنا للكوميديا دى والله».

وقالت فاطمة الزهراء: «نفس اللعبة الماسخة مفيش ابداع مفيش تجديد»، فيما سخر أحمد ناجي قائلاً: «زود الهري او الضحك اللي شغال من 2014»، وقال عبدالرحمن فريد: «إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي هبتدنا اليومية، وإلى اللقاء تصبحون على خير»

ويذكر أن الأيام الأخيرة شهدت انتشار دعوات زائفة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من الهاربين في الخارج، تحرض المواطنين على النزول إلى الشوارع والميادين من أجل التظاهر ونشر الفوضى، وهي الدعوة التي لم تلق أي استجابة من المصريين.