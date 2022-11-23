مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات جرار زراعي أمام مدرسته في أسيوط

لقي تلميذ بالصف الثالث الابتدائي مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه جرار زراعي أمام مدرسته بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوتيج تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث دهس بقرية باقور

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بقرية باقور دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع «محمد. ا.م.ع» تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بعدما دهسه جرار زراعي أمام مدرسته بقرية باقور، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات، وضبط قائد الجرار الزراعي والتحفظ على الجرار تحت تصرف النيابة.