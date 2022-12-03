إصابة 6 في تصادم 3 سيارات بينها نقل محملة بأحجار في ملوي بالمنيا

أصيب 6 أشخاص اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، بينها نصف نقل محملة بالبلوكات الحجرية، بطريق مصر أسوان الزراعي السريع قبلي قرية حافظ التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، ونتج عن ذلك انقلاب سيارة ميكروباص، محملة بالركاب في ترعة متاخمة للطريق.

تصادم 3 سيارات بالطريق السريع بملوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات وإصابة 6 أشخاص.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارات ربع نقل، نصف نقل محملة بالبلوك الحجري، وميكروباص، وانقلبت السيارة الأخيرة بالترعة المتاخمة لطريق مصر أسوان الزراعي قبلي قرية حافظ بمركز ملوي، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطي بأحد المنحنيات.

نقل 6 مصابين لمستشفي ملوي

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد نبيل 23 عاما، مقيم بقرية الريرمون، زهور علي 25 عاما، مقيمة بقرية الروضة، جمال محمد 54 عاما، مقيم بقرية المحرص، محمد شحاته 50 عاما، مقيم بمدينة ملوي، واثنان أخران، جاري تحديد هويتهما، وتم نقلهم للمستشفى التخصصي حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة واشتباه ارتجاج.

انتقل رجال وحدة مرور مركز ملوي لرفع آثار الحادث وتسير حركة الطريق التي توقفت لمدة ربع ساعة في إتجاه قبلي، وتم التحفظ علي السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.