إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم وسقوط طفل من قطار بالشرقية 

أصيب شخصان وسيدة بكدمات وجروح وسحجات في حادثي تصادم بمركزي الزقازيق وبلبيس، كما أصيب طفل إثر سقوطه من قطار في محطة السكة الحديد بكفر صقر، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بانقلاب دراجة نارية بطريق عام بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين، هما قائد الدراجة وآخر كان بجانبه، وجرى نقلهما إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

إصابة سيدة صدمتها سيارة

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس، يفيد إصابة سيدة بكدمات وجروح وسحجات وارتجاج، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينة بلبيس.

وجرى نقل السيدة إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

إصابة طفل سقط من قطار

وتلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد سقوط طفل عمره 15 عاما من قطار أثناء تهدئته ودخوله محطة السكة الحديد، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.