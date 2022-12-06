وفاء السيد عن تعرضها للتنمر: «الناس بتقولي ليه بتعملي الأدوار دي.. وأنا مش زعلانة»

علقت الفنانة وفاء السيد، على تعرضها للتنمر بسبب أدوارها الكوميدية، قائلة: «أنا مش زعلانة من الكلام دة لأن دي أدواري، هو مش تنمر بالنسبة لي، والناس بتقولي ليه بتعملي الأدوار دي».

أدواري ليست متشابهة وبها «ديفوهات»

وأضافت وفاء السيد، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الأعمال التي تقدمها بها بعض «الديفوهات» وليست متشابهة بشكل كبير، ولاسيما في فيلم «حسن ومرقص» حيث ظهرت بدور فتاة ترغب في الزواج من الفنان محمد إمام، وهو من أكثر الأدوار المحببة إلى قلبها، حيث ترك علامة مع الجمهور.

وأوضحت أنها تهتم بدراسة الأدوار التي تقدمها بعناية، وبالتعامل الطيب مع فريق العمل ولا سيما المخرج والنجم يترك لها مساحة للأداء ما يصل ذلك للجمهور، متابعة: «كل الأدوار أو معظمها بتبقى في الكتابة حاجة ولما بتشوفوها حاجة تانية».

وأشارت إلى أنها تفكر بشكل كبير حتى تصل لحالة الشخصية المطلوبة من حيث الشكل الخارجي والداخلي، وحركة المشي والحديث والملابس والمكياج وطريقة الشعر، وأحيانا يتم تشويه بعض الأسنان، مردفة: «ببقى مهتمة بالتفاصيل دي، وبمساعدة المخرج بنوصل لحالة جميلة والجمهور بيتقبل».

أعشق اللغة العربية والتمثيل التراجيدي

وأوضحت أنها خلال دراستها في كلية الآداب بقسم المسرح كانت تؤدي أدوار «تراجيدي» وليس كوميدي وحصلت على لقب ممثلة أولى للجامعات، ولكن بعد دخولها عالم الفن أدت أدوار في نفس القالب الكوميدي، بالرغم من سهولة التراجيدي كما أنها تعشق اللغة العربية، «مش عارفين يطلعوني من الكوميدي».