تقدم غير مسبوق للجامعات المصرية ومراكز البحوث في التصنيفات العالمية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كافة التصنيفات الدولية للجامعات والمراكز البحثية أكدت التقدم الملحوظ للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات على المستوي الدولي، وذلك في إطار اهتمام وزارة التعلىم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، فقد حرصت الوزارة على تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية، بما يسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.

إدراج 36 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المُستدامة لعام 2022

وأضاف الوزير أن التقدم الملحوظ الذي شهدته الجامعات والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية لعام 2022، جاء على النحو التالي:

• ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز للتنمية المُستدامة "Times Higher Education Impact" لعام 2022 إلي 36 جامعة مصرية، مقارنة بـ31 جامعة في عام 2021، و23 جامعة في عام 2020، و16 جامعة في عام 2019، كما أدرج هذا التصنيف بشكل عام الجامعات على مستوي العالم، ليضم 1406 جامعة من 106 دولة هذا العام مقارنة بـ1115 جامعة عام 2021، فضلاً عن أن أهداف التنمية المُستدامة في هذه المجالات تعُد أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

• إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education لمؤسسات التعلىم العالي العالمية لعام 2023.

• إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف US NEWS لعام 2022/2023، وذلك ضمن أفضل 2000 جامعة عالميًا.

• ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2022 إلي 24 جامعة مصرية مُقارنة بإدراج خمس جامعات فقط في العام 2020.

إطلاق تصنيف للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي

• إطلاق مؤشر سيماجو الإسباني (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، بالتعاون مع وزارة التعلىم العالي والبحث العلمي ومؤسسة السيفير Elsevier؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، فضلاً عن أنه يعد أداة جديدة في تفعيل المزيد من التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتصدر المركز القومي للبحوث فيه قائمة المراكز البحثية، كما جاءت ثلاثة مراكز بحثية مصرية أخري ضمن المراكز العشرة الأولي على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التصنيف، وهي: مركز البحوث الزراعية في المرتبة الرابعة، وهيئة الطاقة الذرية في المرتبة الخامسة، ومعهد بحوث البترول في المرتبة السابعة.

كما حصلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية على المركز (11) في تصنيف سيماجو، وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المركز (14)، وحصل مركز بحوث وتطوير الفلزات على المرتبة (17)، وجاء معهد بحوث الإلكترونيات في المركز (37)، وحصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على المركز (42)، وجاء معهد تيودوربلهارس في المركز (56) في هذا التصنيف، وحصل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد على المركز (57)، وجاءت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في المركز (65).

إدراج 24 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2022

• إدراج 42 جامعة مصرية في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022، مقارنة بـ35 جامعة العام الماضي، أي بزيادة 7 جامعات خلال هذا العام، وذلك على مستوي (8084) جامعة ومؤسسة بحثية.

• إدراج 76 مؤسسة تعلىمية وبحثية مصرية ضمن تصنيف ويبومتركس الإسباني الدولي "Webometrics Ranking of World Universities" لعام 2022، وذلك بزيادة 4 مؤسسات تعلىمية عن نتائج العام الماضي للتصنيف.

مصر تحتل المرتبة 26 عالميا في مجال النشر الدولي لعام 2021

• إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني العام "ARWU" لعام 2022، مقارنة بإدراج 6 جامعات خلال العام الماضي 2021.

وأشار تقرير هيئة سيماجو (SCImago) العالمية الصادر في أبريل 2022 إلي حصول مصر على المرتبة 26 عالميًا في مجال النشر الدولي لعام 2021 من بين 232 دولة في أعلى 11,2% من قائمة دول العالم لعام 2021 مقارنة بالمركز 28 في عام 2020.

وأفاد التقرير بأن إجمالي النشر الدولي لمصر في المجلات المفهرسة عالميًا بلغ 38,651 ألف بحث عام 2021 مقارنة بـ 31,786 بحث عام 2020 بزيادة قدرها 21,6%.

إدراج 42 جامعة مصرية ضمن تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلي ما تقوم به الجامعات والمراكز والهيئات البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظي بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.