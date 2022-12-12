باحث مصري يفوز بجائزة أفضل مشروع بحثي من جمعية دراسة التكاثر الأمريكية

قال الدكتور حسام الشيخ، أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، إن حصوله على جائزة أفضل بحث دولي في المؤتمر السنوي لجمعية دراسة التكاثر في أمريكا 2022 جاء بعد تقدمه بمشروع بحثي يتعلق بالتهاب المشيمة في الخيول التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية للإجهاض أو الولادة المبكرة، لافتًا إلى أن هذا البحث ناتج عن مشروع بحثي بدأ عام 2018.

المشروع يهتم بالتهاب المشيمة في الخيول

وأضاف «الشيخ»، خلال حواره عبر زوم لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه سافر في مهمة ممولة من الحكومة المصرية للولايات المتحدة الأمريكية عام 2017، ومكث 4 سنوات أخرى لإتمام المشروع البحثي، موضحًا أن المشروع كان يهتم بالتهاب المشيمة في الخيول ومعرفة الأسباب التي تؤدي للإجهاض.

وأوضح، أن حدوث انقباضات في الرحم قبل موعدها وليس أثناء الولادة يؤدي إلى الإجهاض، ومن هنا بدأنا ندرس ونعمل على معرفة الأسباب التي تقوم بتلك الانقباضات قبل موعدها، لافتًا إلى أننا استطعنا معرفة الأمور التي تؤدي لتنشيط عضلات الرحم، وبالتالي إحداث تغيير في طريقة العلاج.

التهاب المشيمة يُحدث انقباضات بالرحم

وأشار أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، إلى أنه نشر ورقة بحثية عام 2020، أفادته في معرفة أن التهاب المشيمة يُحدث انقباض في الرحم، لذلك عملنا على حل ومنع الانقباضات الرحمية من أجل الحفاظ على الحمل لفترة قد تؤهل الجنين إلى ولادته بالشكل الطبيعي، موضحًا أن بعض الناس تستخدم الخيول لدراسة إجهاض السيدات، وبالتالي فإن البحث يمكن أن يكون له تطبيقات في الطب البشري مستقبلا.