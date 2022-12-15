اختل توازنها وسقطت من الرابع.. «العناية الإلهية» تنقذ مهندسة من الموت بأكتوبر

أصيبت مهندسة بكسر في الحوض وكدمات، بعد أن اختل توازنها، وسقطت من الطابق الرابع أثناء وقوفها في شرفة منزلها بدائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بسقوط سيدة من الطابق الرابع بمساكن دار مصر دائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، بانتقال المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع والدتها 58 سنة، دكتورة بالمركز القومي للبحوث، مقيمة بذات العنوان، قررت أن ابنتها، حاصلة على بكالوريوس هندسة ومقيمة بذات العنوان، اختل توازنها أثناء وقوفها فى شرفة المنزل، وسقطت، وأصيبت بكسر في الحوض وكدمات وحالتها مستقرة، ولم تتهم أحدا بشئ ولا يوجد اى شبة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.