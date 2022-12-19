إطلاق صندوق استثمار مصر العقاري برأس مال نصف مليار

كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر، عن اعتزام مصرفه إطلاق سلسة من صناديق الاستثمار العقاري، خلال الفترة المقبلة.

رئيس بنك مصر: الصندوق الأول تأسس للاستثمار في الأصول التجارية ذات العائد الدوري

وأضاف «الإتربي»، في كلمته خلال حفل إطلاق صندوق استثمار مصر العقاري؛ أول صناديق السلسلة بالشراكة مع بنك القاهرة وشركتا مصر القابضة وأليانز للتأمين، أنَّ نشاط الصندوق الأول هو الاستثمار في الأصول التجارية ذات العائد الدوري.

وتابع رئيس بنك مصر، «سيتيح نشاط الصندوق الآلية للراغبين في الاستثمار العقاري وتحقيق عوائد جيدة، وتوزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق».

كما كشف عن تولي شركته التابعة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، إدارة أصولها وتحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين.

«المغربي»: رأس المال المستهدف للصندوق 500 مليون جنيه

وفي السياق ذاته، قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تأسيس "صندوق استثمار مصر العقاري 1" برأس مال مستهدف 500 مليون جنيه.

360 مليون جنيه قيمة الاكتتاب في الإصدار الأول للصندوق

وأضاف «المغربي» في تصريحاته كاشفا عن وصول الاكتتاب في الإصدار الأول للصندوق 360 مليون جنيه من خلال مؤسسات مالية محلية وأجنبية، ووزعت المساهمات بين بنك مصر، وبنك القاهرة، وشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون جنيه لكل منهم، وشركة أليانز للتأمين بقيمة 60 مليون جنيه.

في السياق ذاته أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أهمية إطلاق صندوق للاستثمار العقاري لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين في ظل ما أثبتته الدراسات أن الاستثمار العقاري يعد الأعلى عائد مقارنةً بالأوعية الادخارية الأخرى، كما يسهم الصندوق في توفير سيولة للمطورين للتوسع في المشروعات القائمة وتطوير مشروعات جديدة.

نجح الصندوق في إبرام أولى صفقاته بشراء أصول تجارية من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بمشروعي الرحاب ومدينتي، واللذان يتميزان بقوة شرائية عالية ومعدل نمو مستمر بما يتماشى مع مستهدفات الصندوق في تحقيق عوائد دورية مرتفعة للمساهمين.

ووقع الاختيار على شراء أصول بمشروعي الرحاب ومدينتي، عقب دراسة أجرتها شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار (مدير الصندوق) تضمنت كل الجوانب التجارية والمالية وخلافه من خلال فريق عمل محترف متخصص في الاستثمار العقاري، وتتنوع الأصول التجارية بين تجارة التجزئة، والمطاعم، ومحلات الملابس والإكسسوارات، وتجارة الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة.

وتتولى مجموعة طلعت مصطفى دور المطور العقاري ومدير الأصول العقارية. ويتكون مجلس إدارة شركة صندوق استثمار مصر العقاري 1 من أربعة أعضاء برئاسة الدكتور خالد حجازي عميد كلية نيوجيزة للأعمال، وعضوية كل من: المهندس عصام ناصف رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل، والمهندس عبد الناصر طه رئيس مجلس إدارة شركة ارابيلد، والدكتورة سوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي ببنك مصر.

ويتكون مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار (مدير الصندوق) من 4 أعضاء برئاسة الدكتورة سوزان حمدي وعضوية كل من: المهندس الشريف وهدان (العضو المنتدب للشركة)، وأشرف طلبة مدير إدارة المخاطر ببنك مصر، ومهند عدلي العضو المنتدب لشركة سبينس.