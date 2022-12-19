عامل يعيد مصوغات بـ180 ألف جنيه إلى صاحبها: «عشان عيالي ما ياكلوش حرام»

عرض برنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc»، تقريرا عن ياسر خليل، الذي يعمل عاملا بمحطة سكة حديد «المنشأة» بسوهاج، الذي أعاد مصوغات ذهبية بـ180 ألف جنيه إلى صاحبها.

وقالت الحصري: «ياسر خليل عبداللطيف، عامل بسيط من أهالينا المصريين البسطاء، ومثل أي شخص ربما يكون لديه مشكلات مالية، ويعمل في خدمات محطة سكة حديد في سوهاج، ووجد بالصدفة حقيبة بها مشغولات ذهبية تقدر بـ180 ألف جنيه، وممكن لو حد شاف ظروفه وإنه لقى فلوس ممكن يقول إنه من حقه إنه ياخدها».

وأضافت: «لكن هذا الرجل الأمين أعاد الحقيبة لصاحبها، ورفض يأخذ أي أموال من صاحب الأموال، وأما بندور بنلاقي حالات كتير جدا، بتقولك إنه مش دايما المظهر يعطيك انطباع صحيح».

حكاية ياسر خليل

وعرضت القناة تقريرا، عن ياسر خليل قال فيه: «اسمي ياسر خليل عبداللطيف، عندي 42 سنة، وأسرتي مكونة من 6 أفراد، أنا وزوجتي و4 أولاد، وأعمل في شركة خدمات السكة الحديد منذ 10 سنوات، وجدت كيس على رصيف المحطة به 4 غوايش وسلسلة ومحفظة جيب وتليفون، وتوجهت للمشرف ولناظر المحطة، وندهنا في المحطة ومحدش جه، والتليفون رن ورد ناظر المحطة وقاله الكيس موجود، وجه صاحبه منهار وأعطانا مواصفات ما في الكيس ولم يصدق أنه عثر على ما فيه، عملت كدا عشان عيالي ما ياكلوش حرام».