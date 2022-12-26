نائلة عمارة.. ترصد القضايا من الصحافة و«التوك شو» في «ماذا ولماذا» على 9090

تطل الدكتورة نائلة عمارة، على مستمعي «الراديو 9090» بشكلٍ أسبوعي، لتستعرض لهم بإيجار وسهولة اهتمامات الصحافة حول العالم وكذلك برامج التوك شو، في تناولها لأبرز القضايا المختلفة التي تشغل بال المواطن.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن نائلة عمارة، في ضوء الاحتفال بعيد ميلاد الراديو 9090، وهي كالتالي:

- أستاذ الإعلام والرأي العام في جامعة حلوان.

- انضمت إلى راديو 9090 عام 2012.

- تقدم برنامج «ماذا ولماذا»، يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً ولمدة ساعتين.

- تستعرض من خلاله برامج التوك شو، واهتمامات الصحافة المصرية والعربية والعالمية.