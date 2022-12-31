2023 بداية جديدة.. صيادون يتسلمون مراكب جديدة بإسنا..(فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «2023 بداية جديدة.. صيادون يتسلمون مراكب صيد بإسنا»، وقال السيد حسنين دياب من نجع الفارسية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، إنه استلم معدات السفينة مثل الموتور «ربنا يبارك في المسؤولين والناس اللي خدمونا، مكنش معايا مركب جابوا لي مركب، وبنوا لنا بيوت لأقاربنا ولينا».

صياد مستفيد من المراكب: أصبح لدي دخل ثابت

وأضاف السيد حسنين دياب: « ربنا يبارك فيهم أهل الخير، اللي جابوا لنا مراكب وبنسرح، دلوقتي بقى عندي مركب ملك، أسرح براحتي بالليل أو النهار، وقمت باصطياد سمك وبعت وأصبح هناك دخل».

الرزق اللى ربنا بيكرمنا به بناكل بيه لقمة العيش

وتابع السيد حسنين دياب: «بنسرح الصبح ونرجع المغرب، والرزق اللي ربنا يكرمنا به بناكل بيه لقمة العيش، ونجيب سكر وشاي وناكل ونشرب، واللي عاوز يتغدى أو يتعشى أو يشرب شاي بيتنا مفتوح للقريب أو الغريب».