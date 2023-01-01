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«العليا للفيروسات التنفسية»: إطلاق حملة للتشجيع على التبرع بالأعضاء قريبا

كتب:

أحمد أبوضيف
11:17 ص | الأحد 01 يناير 2023
الدكتور أشرف حاتم .. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

الدكتور أشرف حاتم .. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية للتشجيع على التبرع بأعضاء حديثي الوفاة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن «هناك استعدادات مكثفة ودعم كامل لقانون التبرع بالأعضاء خلال الفترة القريبة، مع تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون التبرع بزراعة الأعضاء الصادرة منذ فترة»، مشيرا إلى تجهيز مراكز لنقل الأعضاء المتبرع بها من المتوفين حديثا.

وأشاد حاتم بخطوة جامعة عين شمس بشأن إجراء أول عملية زراعة للرئة  من متبرعيين أحياء، مضيفا أن تفعيل إجراء عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين حديثي الوفاة ستسهم في إنقاذ الكثير من المواطنين، كما أشاد بما يشهده القطاع الطبي في مصر من طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، لتحقيق أهداف وطموحات الجمهورية الجديدة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.