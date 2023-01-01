«أحمد» صاحب مشروع «خدلك حاجة حلوة»: «ببيع رز بلبن علشان أساعد أهلي»

لم تمنعه ظروفه المادية الضعيفة التي يمر بها من السعي والاجتهاد؛ وفضّل ألا يستسلم لها، وبدأ يفكر في كيفية الحصول على مصدر دخل خاص به يعينه لمواجهة متطلبات الحياة، بدلا من الاعتماد على عائلته، ليساعدها على تحمل نفقاتها.

بفكرة صغيرة تحولت إلى مصدر دخل، استطاع أحمد السيد، 24 عاما، حاصل على دبلوم فني صناعي، بأن يساعد أسرته، بعدما أحس بثقل الحياة على كاهل عائلته، فأحب أن يقدم لها العون: «بدأت المشروع من حوالي سنة، بـ 35 جنيها، وعملت في الأول 12 طبقا مختلفا من الحلويات، ودلوقتي بعمل ضعفهم 6 مرات».

بداية فكرة مشروع «خدلك حاجة حلوة»

حكى ابن محافظة الشرقية، أن الفكرة جاءت إليه رغبة منه في تحمل نفقاته الشخصية دون الاحتياج لأي شخص: «لما الشخص يكون بيسعى، ربنا بيرزقه وبيساعده إنه يجيب أفكار، ومن خلال كده، قدرت إني أفتح مشروعي».

التحديات التي واجهت «أحمد»

روى الشاب المكافح، عن التحديات التي واجهته أثناء بداياته، «مكانش في أي مشاكل بتقابلني كتير، أد إني لما بعمل أطباق ومتتباعش وأرجع بيها للبيت، خاصة إني أسعار الخامات غالية جدا».

الدعم من الأهل والغرباء

«حب الناس هو من جعلني أكمل»، عبارة قالها ابن مدينة الزقايق، عن وجود التشجيع من أهله، أصدقائه، والكثير من الغرباء، «أهلي وصحابي وناس كتير جدا معرفهاش كانت بتدعمني إني أكمل في اللي بعمله، وكان التشجيع من خلال الشراء من أطباقي، أو كلمة حلوة بسمعها منهم».

أمنية «أحمد» في العام الجديد

يحلم «أحمد»، أن يكمل فيما بدأه، ويطور من نفسه دائما، لينال إعجاب زبائنه، وعلى الرغم من احترافه لصناعة الحلويات، إلا إنه يرغب في المستقبل أن يمتلك محلا للمأكولات الشعبية المختلفة في السوق».

أسعار أطباق الحلوى

«والدتي كانت بتساعدني في عمل الحلويات»، ذكر ابن محافظة الشرقية، أنه كان يعد «البطاطا المشوية»، بنفسه، بينما أمه كانت تساعده في «الأرز بلبن»، وعن الأطباق التي يبيعها قال، «بعمل رز بلبن، بطاطا فرن، مهلبية، وبطاطا على مهلبية»، موضحا أن أسعاره كلها لا تتعدى الـ 10 جنيهات.