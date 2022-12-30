صناعة جيل جديد من الإعلاميين.. رسالة «المتحدة» لأصحاب الكفاءة من الشباب

تتميز تجربة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأنها أتاحت مساحة واسعة أمام صناعة جيل جديد من الإعلاميين الشباب، يدرك كثيرون منهم أن هذا ما كان ليتحقق لولا أن هناك قيادة على رأس الشركة تؤمن بقدرات الشباب الإعلاميين، ومناخاً عاماً للدولة أعطى ومنح الثقة للشباب فى مختلف المجالات.

وقد كانت قناة إكسترا نيوز بصفة رئيسية مفرخة لهذا الجيل الجديد من الإعلاميين الشباب مع تولى الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئاسة قطاع أخبار المتحدة، وقدمت خلال الأشهر الأخيرة عدداً من المذيعين ومقدمى البرامج الشباب، الذين كانوا الأصغر سناً بين مذيعى الأخبار، لكنهم أثروا بحسب مراقبين المحتوى الإعلامى من ناحية، ومن ناحية ثانية أكدوا أن الفرصة متاحة أمام الجميع ما دامت تتوافر لديهم الموهبة والمقومات والدراسة اللازمة.

إعلاميون شباب شقوا طريقهم على متن قطار «المتحدة»

من بين هؤلاء، المذيع هشام عبدالتواب، الذى قدم عدداً كبيراً من التغطيات المختلفة، فضلاً عن قراءة النشرات الإخبارية، والذى كشف من قبل فى أحد البرامج التليفزيونية أنه لم يدرس الإعلام، لكنه حصل على كثير من التدريبات فى هذا المجال، كما أنه استفاد من دراسته للاقتصاد وإدارة الإعلام فى تغطية بعض الملفات مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.

من بين تلك الوجوه أيضاً، المذيعة جاكلين ماهر، التى بدأت حياتها فى العمل الإعلامى معدة برامج، ثم عملت لبعض الوقت مراسلة فى قناة دريم، إلى أن جاء عام 2017 وانضمت إلى شبكة مراسلى إكسترا نيوز وكانت بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لها. وفى ظل إيمان إدارة القناة والشركة المتحدة بتصعيد الوجوه الشابة، مؤخراً انضمت جاكلين ماهر إلى جيل المذيعين الجدد، سواء فى القناة أو مصر بتقديمها بعض المواجيز الإخبارية والمواجيز المتخصصة فى الاقتصاد والرياضة. أما المذيعة بقناة إكسترا نيوز يارا مجدى فكان لديها تجربة مختلفة، إذ إنها دخلت القناة من باب برنامج الدوم بعد أن شاركت فى مسابقة التقديم التليفزيونى، التى أدت فيها ببراعة، ومن خلالها حققت حلماً قالت إنها تعيشه منذ 11 عاماً وهو العمل كمذيعة ومقدمة نشرات. ومع نجاحها فى المسابقة تم التعاقد معها لتكون مقدمة نشرات ذات ظهور متميز عبر شاشة إكسترا نيوز.

أيضاً قدمت قناة إكسترا نيوز لمتابعيها المذيعة حبيبة عمر، التى درست الإعلام تخصص إذاعة وتليفزيون، ودخلت القناة من بوابة مختلفة، إذ إنها حسبما صرحت من قبل كانت هناك فرصة للتدريب فى القناة، وتقدمت بالفعل واجتازت المقابلة وقبلت فى التدريب. وتدربت حبيبة عمر لمدة 6 أشهر، ثم قدمت برنامجاً تجريبياً على راديو إكسترا، لتنضم بعدها إلى كتيبة مذيعى إكسترا نيوز من الشباب الجدد. ويأتى انضمام هؤلاء الشباب وغيرهم إلى إكسترا نيوز استكمالاً لجيل آخر من شباب المذيعين يسبقهم مثل نانسى نور ولما جبريل وآية عبدالرحمن ومحمود السعيد وندى رضا وغيرهم.

سهير عثمان: تجربة «إكسترا نيوز» في تقديم الوجوه الشابة يجب تعميمها بكل القنوات

«تجربة متميزة ويجب أن تعمم فى مختلف القنوات».. بتلك الكلمات تحدثت الدكتورة سهير عثمان، خبيرة الإعلام، عن تجربة قناة إكسترا نيوز فى الدفع بعدد من الوجوه الشباب من المذيعين، وقالت، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن إتاحة الفرصة أمام الشباب من قبل الشركة المتحدة خطوة محمودة، وتعطى رسالة أمل لكثير من الشباب الذين يتخرجون من كليات ومعاهد الإعلام بأن لديهم الفرصة فى الانضمام للعمل بقنوات الشركة، وبالعمل فى قناة لها سمعتها ومكانتها وجمهورها مثل إكسترا نيوز.