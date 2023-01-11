بشرى سارة للمواطنين.. تراجع أسعار 6 سلع أساسية في الأسواق

كشفت قاعدة بيانات أسعار السلع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن انخفاض عدد من أسعار السلع أمس، بينها الطماطم، والخيار، والبطاطس، والثوم البلدي، والموز البلدي، وزيت عباد الشمس.

9 % تراجع في سعر الطماطم

وذكرت قاعدة بيانات أسعار السلع بـ«معلومات الوزراء»، أن هناك انخفاضا يوميا وشهريا في أسعار الطماطم، ليسجل متوسط سعرها الحالي 6.30 جنيه للكيلو مع سعر بيع 3.75 جنيه للجملة، بتراجع يومي قدره 8.96% عن أول أمس الذي سجل سعره 9.92 جنيهًا، لكن ما يزال معدل التغير السنوي لها بزيادة 50.72% عن سعرها في نفس الوقت من العام الماضي.

10.5 % تراجع في سعر الخيار

وسجل «الخيار»، انخفاضًا في أسعاره على كافة المستويات، سواء اليومية، أو الشهرية، أو السنوية، ليبلغ متوسط سعره اليوم 7.64 جنيه، مع سعر بيع جملة قدره 4 جنيهات، بانخفاض يومي قدره 10.54%، وشهري مقداره 2.8%، وسنوي قدره 5.09%.

15.76 % تراجع في أسعار البطاطس

أما البطاطس، فتراجعت أسعارها بمقدار 15.76% عن سعر أول أمس، ليسجل متوسط سعرها الحالي 7.43 جنيه للكيلو، مع سعر بيع جملة قدره 5 جنيهات للكيلو، وقدرت «قاعدة أسعار السلع»، الانخفاض الشهري في سعر البطاطس بـ 25.92%، لكن ما يزال هناك ارتفاعا عن متوسط سعرها السنوي عن نفس الفترة من العام الماضي مقدارها 18.50%.

27 % تراجع في سعر الثوم البلدي

فيما تراجع سعر الثوم البلدي على كافة المستويات، ليصبح متوسط سعره 13.95 جنيهاً للكيلو، مع سعر جملة 9 جنيهات، ويبلغ متوسط الانخفاض 27.12% عن سعر يوم الإثنين، فيما بلغ الانخفاض الشهري 26.03%، والسنوي 48.3%.

12 % انخفاض شهري في سعر البرتقال

وارتفع سعر البرتقال البلدي على أساس يومي، ليصبح 7.98 جنيه للكيلو بسعر جملة قدره 3.75 جنيهًا، بارتفاع يومي قدره 4.86%، لكن ما يزال هناك انخفاضا شهريا قدره 12.21%.

1.5 % انخفاض في الموز

بينما سجل الموز البلدي، انخفاضًا بمقدار 1.58% بشكل يومي ليسجل 13.06 جنيه للكيلو، مع سعر بيع جملة قدره 7.50 جنيه، وانخفاض شهري 4.04%، لكن مع زيادة سنوية في سعره قدرها 30.21%.

0.57 % انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس

كما تراجع سعر زيت عباد الشمس على أساس يومي ليسجل متوسط السعر الحالي 52.38 جنيهًا، بمعدل انخفاض قدره 0.57% عن سعر أمس، لكن بزيادة سنوية عن سعره في نفس الوقت العام الماضي قدرها 85.83%.