«الحلقات مذهلة».. إشادات كبيرة من النقاد بـ«The Last of Us» قبل عرضه

اشادات عالية حظى بها المسلسل التلفزيوني The Last of Us المقرر عرضه15 يناير الجاري، بعدما شاهده عدد من النقاد العالميين قبل عرضه للجمهور.

موقع Empire: حلقات المسلسل مذهلة

المسلسل التلفزيوني المقرر عرضه حاز على إشادات ضخمة من النقاد، حيث وصلت نسبة الإعجاب به عبر موقع metacritic إلى 82، وقال ستيفن وينتروب رئيس تحرير موقع Collider إن الحلقات الأولى مذهلة.

فحين اعتبره موقع Empire أنه أفضل اقتباس من لعبة فيديو في التاريخ.

استمد صناع مسلسل The Last Of Us، فكرته من لعبة إلكترونية، حيث قرروا تحويلها إلى عمل درامي، بطولة «بيلا رامزي، بيرو باسكال، أشلي جونسون، وجابربيل لونا».

المسلسل من بطولة بيلا رامزي وبيرو باسكال

من المقرر أن تبدأ الأحداث في المسلسل مع انتشار العدوى فيها خلال عام 2003 ثم ننتقل بالأحداث 20 عاما حتى نصل 2023.

المسلسل إنتاج مشترك بالتعاون مع «سوني بكتشرز تليفيجن»، والمنتجون هم كارولين شتراوس وإيفان ويلز وأساد كيزلباش وكارتر سوان وروز لام.