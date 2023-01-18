عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، قبل قليل، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن، والقضايا السياسية والاقتصادية.

ينعقد الاجتماع في مقر مجلس الوزراء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الانتقال التدريجي للحكومة للعمل من العاصمة الإدارية.

ومن المُقرر أن يناقش الاجتماع مبادرة الحكومة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه.