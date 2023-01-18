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عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

كتب:

محمد مجدي
10:33 ص | الأربعاء 18 يناير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، قبل قليل، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن، والقضايا السياسية والاقتصادية.

ينعقد الاجتماع في مقر مجلس الوزراء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الانتقال التدريجي للحكومة للعمل من العاصمة الإدارية.

ومن المُقرر أن يناقش الاجتماع مبادرة الحكومة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.