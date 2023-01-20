يبحث العديد من الطلاب عن موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات بالمحافظات، الذي يبدأ شهر فبراير المقبل عقب الانتهاء من إجازة نصف العام الدراسي 2023، طبقا الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات.

موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات بالمحافظات

وعن موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات بالمحافظات، أشار المجلس الأعلى للجامعات في الخريطة الزمنية التي أعلن عنها في وقت سابق أنه يبدأ من 11 فبراير 2023 ويستمر 16 أسبوعا، على أن ينتهي الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 في الجامعات يوم 1 يونيو 2023.

امتحانات الترم الثاني 2023 في الجامعات

وتابع المجلس الأعلى للجامعات أن امتحانات نهاية الترم الثاني 2023 للجامعات تعقد في شهر يونيو 2023، وفقا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد في مختلف المحافظات.

الجدير بالذكر، أن موعد إجازة الترم الأول للجامعات تبدأ يوم 28 يناير الجاري، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2023 لمدة أسبوعين، وتنتهي 9 فبراير الشهر المقبل.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بالمدارس الذي يوافق 19 فبراير المقبل، على أن يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 9 يونيو 2023.