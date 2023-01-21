خبير أمن معلومات لقناة الحياة: مرتكبو النصب الإلكتروني يدخلون من باب الحالات الإنسانية

حذر المهندس وليد عبد المقصود، خبير تكنولوجيا أمن المعلومات، من الصفحات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر والتي تستخدم للنصب الإلكتروني.

انتحال صفة المؤسسات الخيرية

وأضاف المهندس وليد عبد المقصود، خبير تكنولوجيا أمن المعلومات، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة: «هذه الصفحات تضع حالات إنسانية حقيقية، وتنتحل صفة المؤسسات الخيرية».

وأشار إلى أن أغلب الشخصيات المخترقة تتقمص دور الجمعيات الإنسانية، متابعا: «يستخدمون حالات حقيقية وينتحلون صفة مؤسسات وشخصيات معروفة في الوطن العربي».

أدوات تكنولوجية للدخول غير المشروع

وأوضح المهندس وليد عبد المقصود، خبير تكنولوجيا أمن المعلومات،: «الهاكرز يستخدمون أدوات تكنولوجية حديثة للدخول غير المشروع لأي أنظمة، والحسابات تصيدت شخصيات كثيرة وارتكبت الكثير من عمليات النصب».