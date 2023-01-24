تنفيذ مشروعي صرف صحي بمدينتي قليوب والقناطر بـ331 مليون جنيه

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية اليوم لتفقد مشروعات الصرف الصحي بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية.

المرحلة الثالثة من محطة معالجة صرف صحي شركس

وتفقد محافظ القليوبية المرحلة الثالثة من محطة معالجة صرف صحي شركس بمدينة القناطر الخيرية، والتي تقع على مساحة 5 أفدنة والتي تبلغ طاقتها من 80/40 ألف م3/يوم، وتبلغ تكلفتها 211 مليون جنيه، علما بأن المرحلة الثانية للمحطة جاري الانتهاء منها لتصبح الطاقة الإجمالية التي تستوعبها المحطة بعد نهو توسعات المرحلة الثانية والثالثة 215 ألف م3/يوم، وجاري الانتهاء من إجراءات توريد الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم البدء في الأعمال في أغسطس الماضي والانتهاء من الأعمال في يونيو 2024 .

محطة معالجة حلابة بقليوب

كما توجه «الهجان»، لمدينة قليوب لتفقد محطة معالجة حلابة بقليوب والتي تقع على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 10 ألف /م3 في اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 80%، وسيتم الإنتهاء من جميع الأعمال 30 يونيو المقبل، موجها بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمالة للانتهاء من المحطة وتسليمها في المواعيد المحددة لربط محطات الرفع عليها وتشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية.

تطوير شارع فريد ندا في بنها

كما أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية في الساعات الاولي من ضباح اليوم لمتابعة سير الأعمال الجارية لتطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

وتفقد المحافظ الأعمال المُنفذة والجارية، إذ تم تركيب كشافات الإنارة الحديثة على إمتداد الشارع بداية من الرياح التوفيقي وحتى كمين أتريب بطول 400 متر بعدد 25 عمود إنارة حديثة موفرة للاستهلاك وتم تشغيلهم بكامل طاقتهم.