عاجل.. إصابة 18 شخصا بتسمم غذائي في حفل زفاف بالمنيا

أصيب 18 شخصًا، بتسمم غذائي، بينهم أطفال، إثر تناولهم وجبة طعام فاسد، بحفل زفاف، داخل عزبة الشريف التابعة للوحدة المحلية بقرية صندفا في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، مساء الخميس.

وصول 18 شخصًا للمستشفى

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 18 شخصًا إلى المستشفى المركزي بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، مصابين بمغص معوي وقئ وإسهال، ويرجح أن سببه التسمم الغذائي.

الأجهزة الأمنية تنتقل لمكان الحادث

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 18 شخصًا جميعهم من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب تناول وجبة طعام في حفل زفاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وانتقل المهندس عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لمتابعة حالة المصابين حيث وجه بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق حيث قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات.