القبض على 4 أشخاص بتهمة تبييض 49 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته، لهما معلومات جنائية، مقيمان في بمحافظة القاهرة لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

وأوضحت أنَّهما حاولا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي تورط بها المتهمان بمبلغ 24 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمّ ضبط شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، عن طريق شراء (الوحدات السكنية – السيارات والدراجات النارية- المشغولات الذهبية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.