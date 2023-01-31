تشييع جثماني طالبين بكلية الطب لقيا مصرعهما في حادث مروري بالشرقية

شيع أهالي مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، جثماني الطالبين الذين لقيا مصرعهما جراء حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى نقل «جامبو»، ما أسفر عن مصرعهما مع سائق النقل، وإصابة «أحمد محمد حسين سرايا»، والذي يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات بالمدينة.

وطالب «هشام حسين سرايا»، عم الطالب المصاب، بتكثيف الدعاء له، وللمتوفيين وسائق السيارة النقل، فيما تحولت صفحات فيس بوك الخاصة بأهلي مدينة فاقوس لدفاتر عزاء تعزية للمتوفيين بالحادث، والدعاء لنجاة المصاب.

أسماء المتوفيين والمصاب

ولقي طالبين بكلية الطب، وسائق سيارة نقل، مصرعهم فيما أصيب الطالب الثالث، وجاءت أسماء الضحايا كالتالي: باسل محمد بدران، 18 عاما، طالب بكلية الطب، أحمد رشدي عبدالعال، 18 عاما، طالب بكلية الطب، محمد طارق فوزي، 30 عاما، سائق، من مركز رمادة في الزقازيق، بينما أصيب أحمد محمد حسين سرايا، 18 عامًا، طالب بكلية الطب.

تحرير محضر بالواقعة وتشييع الجثامين

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى اخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلها 3 أصدقاء وزملاء بكلية الطب مع سيارة نقل جامبو، لقي اثنين مصرعهما من الطلاب بالإضافة إلى مصرع سائق النقل، فيما نجا الطالب الثالث بإصابات بالغة وتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات بفاقوس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر الجهات المختصة التحقيقات، فيما تم تسليم الجثامين لذويهم وتم تشييع جنازتهم في الصباح الباكر وسط حزن من الأهالي.