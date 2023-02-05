مسؤولة أممية لقناة الحياة: إطلاق برنامج إقليمي لدعم المبتكرين في الاقتصاد الأخضر

قالت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، إنه يجرى إطلاق برنامج إقليمي عربي خاص بدعم المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب في مجال الاقتصاد الأخضر وما يندرج تحته من الغذاء والتغيرات المناخية وغيرها، موضحة أن هذا المشروع مدته 5 سنوات ويستهدف مساعدة 50 شركة سنويًا في مصر لإنشائها أو تكبيرها، يأتي ذلك فضلًا عن محور تدريب رواد الأعمال.

جهات كثيرة تدعم الشباب

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أننا سنشارك في مساعدة منتدى شباب العالم في التنسيق بين المباردات المختلفة والبرامج المختلفة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، لافتة إلى أن هناك جهات كثيرة تدعم هذا المجال والشباب، ولكن الأثر الناتج من تلك البرامج والمبادرات يكون أقل من المرغوب فيه بسبب عدم وجود التنسيق، إذ يتواجد أشخاص متكررة أو يتم دعم نفس الشركة مرتين وغيرهما من الأخطاء.

أهمية دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

وأكدت مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، أهمية دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في التنسيق بين المباردات المختلفة والبرامج المختلفة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وذلك لتعظيم الفائدة منهم، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتميز في مجال الابتكار وريادة الأعمال كونه يعمل فيه منذ 5 أو 6 سنوات لذلك لديه خبرة موسعة ومتخصصة حول الواقع المصري بناءً على المنهجية العالمية.