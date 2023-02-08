رضيع يلحق بوالدته بعد 8 أيام من وفاتها بالمحلة.. «جمعهما قبر واحد»

شيع أهالي قرية نمرة البصل، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، جثمان طفل رضيع، ييلغ من العمر 10 أيام، بعد وفاة والدته الأربعاء الماضي، وتم أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه.

وفاة الأم بعد يومين من الولادة

وقال محمد شفيق، أحد أقارب الأسرة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الموت غيب والدة الطفل، وتدعى يارا عبد الباسط عبد القوي، بعد يومين من ولادة طفلها الأول، ووضعها داخل العناية المركزة، متأثرة بإصابتها بنزيف حاد، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير يوم الأربعاء الماضي.

وفاة الابن بعد 8 أيام

وأضاف «شفيق» أن الرضيع عمر أحمد شفيق، لحق بوالدته بعد 8 أيام من حجزه داخل إحدى الحضانات، بسبب عدم اكتمال نموه، وهو الطفل الأول لأسرته، وأنه تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، صباح اليوم، ودفنه بجوار والدته، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

وأشار إلى أنّ والد الطفل في حالة انهيار شديد: «ضربتين في الرأس توجع، ووالدة الطفل كانت بتتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية».