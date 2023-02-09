إصابة سبعيني باشتباه كسر في الجمجمة بسبب خلافات على ملكية حائط بسوهاج

أصيب سبعيني باشتباه كسر في الجمجمة لخلاف على ملكية حائط بمركز طهطا، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، بوصول المدعو «خيري. ع. ع»، 70 عاما، مزارع مقيم بدائرة مركز طهطا، إلى مستشفى طهطا العام، مصابا باشتباه كسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وسيارة إسعاف من مرفق إسعاف سوهاج لنقل المصاب.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين إصابة الرجل السبعيني، وبسؤال نجله المدعو «محمد. خ. ع. ع»، سن 33 عاما، حاصل علي دبلوم زراعة، ويقيم بالناحية ذاتها، أفاد باتهام المدعو «أحمد. س. ف. ع»، 50 عاما، عامل، يقيم بالناحية ذاتها بالتعدي على والده بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلاف على ملكية حائط مشترك بين منزلهما.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد مرسي أشرف، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن عقوبة الضرب تصل إلى سجن 3 سنوات، بينما إذا خلف الضرب عاهة مستديمة تصلت العقوبة للسجن 10 سنوات.