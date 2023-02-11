«تعليم الدقهلية»: 3737 مدرسة تستقبل 1.5 مليون طالب غدا

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وأن جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال مليون و500 ألف طالب وطالبة في 3737 مدرسة بجميع المراحل التعليمية (التعليم العام والفني).

سير العملية التعليمية في النصف الثاني للعام الدراسي

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية في النصف الثاني للعام الدراسي.

وأكد ناصر شعبان، في بيان صحفي، الاهتمام بطابور الصباح والسلام الجمهوري وتحية العلم وعمل برامج اذاعية توعوية لتوعية الطلاب بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحرب الجيل الخامس، مؤكدا أن الحصة الأولى تكون للتعريف بدور الشرطة المصرية فى خدمة الوطن.

تنفيذ خطط المتابعة الميدانية

وأضاف أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة المدارس وتنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقرير يومي مفصل عن زيارات المدارس، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الموهوبين والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل موهبتهم

وشدد ناصر شعبان على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب فى الأسبوع الأول من الدراسة، وعلى عدم العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي من أجل صالح العملية التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتسجيل الغياب لجميع الطلاب خلال النصف الثاني من العام الدراسي.