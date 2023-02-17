رئيس قسم القلب بمستشفى 15 مايو النموذجي: نجحنا في تقليل وفيات الجلطات

قال الدكتور أحمد جعفر رئيس قسم القلب بمستشفى 15 مايو النموذجي، إنّ وحدة قسطرة القلب في المستشفى من أول الوحدات في حلوان، وجرى تدشينها مع بداية إنشاء المستشفى وافتتاحها، لافتًا إلى أنّ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مكنت المرضى المحتاجين إلى جراحة القسطرة من إجراء الجراحة خلال 48 ساعة، وإذا كانت حالة طوارئ يمكن إجراء الجراحة دون انتظار إنهاء الإجراءات.

وأضاف جعفر خلال لقاء مع الإعلامية يارا مجدي، على قناة اكسترا نيوز: «كانت هناك أزمة كبيرة في منطقة حلوان، حيث لم يكن لديها مستشفى حكومي واحد به جهاز قسطرة قلب، ومع إنشاء الوحدة بدأت كل حالات الطوارئ التي كانت تتعرض لجلطات أو قصور حاد في الشريان التاجي ننقلها إلى مكان بعيد، وأقرب مكان كان المعادي أو مصر القديمة".

وتابع رئيس قسم القلب في مستشفى 15 مايو النموذجي، انّ هذا الأمر تغير كليا، فالمريض في حلوان أو 15 مايو يمكنه التوجه إلى المستشفى عن طريق الإسعاف، حيث يصل المستشفى بعد نصف ساعة من اتصاله بالخط الساخن، لافتًا إلى أن وحدة القسطرة تعمل على مدار الساعة وكل يوم في الأسبوع، وهو ما قلل من نسب وفيات الجلطات الحادة، بالإضافة إلى أن قوائم الانتظار قلت كثيرا.