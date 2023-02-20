باحث أثري يشيد بملف «الوطن» زواج بقرار فرعوني: روشتة اجتماعية ممتازة

أشاد عماد مهدي، باحث أثري وعضو اتحاد الأثريين، بملف الوطن «زواج بقرار جمهوري» والتي أعدته الصحفية غادة شعبان، مؤخرا، حيث أن الملف كان بمثابة روشتة اجتماعية ممتازة تحل كل مشكلات الأسرة في مصر، مشيرا إلى أن الزوجه ومكانتها عند المصري القديم موجودة في معظم التماثيل.

مهدي: أول شهيدة للحب في العصر الفرعوني كانت «إيزادورا»

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أول شهيدة للحب في العصر الفرعوني كانت «إيزادورا» وهي الشخصية التي وقع في عشقها الأديب الكبير طه حسين، حتى بني استراحته بالقرب من مكان دفنها: «دي اللي بسببها خرج عمل دعاء الكروان».

وتابع الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين: «دي من أشهر القصص وكانت تعود لشابه في سن الـ16 سنة، وحكمت إقليم كامل، وكانت في أحدى الاحتفالات بتعدي ناحية الغرب وكان فيه نقطة تفتيش لضابط جيش مصري اسمه حابي وقعت في غرامة، وقعدت 3 سنين على علاقة حب مع هذا الشاب وبتعبر له النهر ناحية الغرب».

وأوضح أن مصر القديمة لم يكن بها أية فوارق اجتماعية، وبالرغم من ذلك فقد منع والدها التواصل بحبيبها، وفي أخر أيامها ذهبت لمحبوبها لتوديعه وانتحرت وهي راجعة.