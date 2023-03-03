أهم المحطات الفنية في حياة فاخر فاخر بمناسبة ذكرى وفاته.. بينها «اللص والكلاب»

تحل اليوم 3 مارس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فاخر فاخر، والذي رحل عن عالمنا تاركا عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي ما زالت عالقة في الأذهان رغم مرور سنوات عديدة.

ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز الأعمال الفنية خلال مشوار فاخر فاخر الطويل:

فاخر فاخر هو والد الفنانة هالة فاخر والذي ولد في قرية الدوير التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط فى 3 مارس 1912، تميز خلال مشوارة الفني في تقديم دور وكيل النيابة كما حقق نجاح كبير في اداء أدوار الشر، كما قدم العديد من ادوار الطيبة.

أعمال فاخر فاخر الدرامية

قدم الفنان الراحل فاخر فاخر خلال مشواره الفنية التي حققت نجاح كبير أبرزها: شفيقة القبطية، رسالة من امرأة مجهولة، الخطايا، حبي الوحيد، اللص والكلاب، عنتر ابن شداد، جوز مراتي، الخرساء، الفتوة.

أعمالة المسرحية

كما قدم على المسرح العديد من العروض المسرحية الناجحة ابرزها:في بيتنا رجل شجرة الدر، واللعب بالنار وغرام لص ،والمحروسة والسلطان الحائر وغيرهم