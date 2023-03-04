إصابة طفل بكسر في الجمجمة سقط من أعلى سلم بحدائق أكتوبر

أصيب طفل بكسر في الجمجمة أثناء لهوه وسقوطه من السلم في حدائق أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول «جاسم. ش» 6 سنوات مصاب بكسر بقاع الجمجمة.

سقط أثناء اللهو مع شقيقه

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث التوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أن سبب الإصابة هو سقوط الطفل من ترابزين سلم الدور الثالث أثناء لهوه مع شقيقه، وبسؤال والده قرر ما جاء بالفحص تم نقل الطفل إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.