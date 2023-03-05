إصابة 3 طلاب في انقلاب توك توك بترعة ببني سويف

أصيب 3 طلاب اليوم الأحد، بإصابات متنوعة، على إثر حادث انقلاب توك توك بترعة في قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب توك توك في ترعة ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك في ترعة بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتين اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: يوسف رجب بيومي، 12 سنة، مقيم قرية بهبشين، مصاب اشتباه كسر بالحوض، و محمد كردى احمد سيد، 14 سنة، مصاب نزيف من الأنف وجروح وسحجات، مقيم قرية بهبشين، ومحمد عاطف حميدة، 15 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، مقيم قرية بهبشين.

وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة طبيا وقانونيا تجاه الحادث.