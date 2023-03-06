قناة القاهرة الإخبارية: اعتقال متظاهرين في احتجاجات مناهضة لحزب البديل بألمانيا

قال عربي مرزوق، مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين، إنَّ مدينة «أوفنبرج»، الألمانية شهدت شجارًا بين متظاهرين وضباط إنفاذ القانون، على خلفية الاحتجاج على إقامة مؤتمر إقليمي لحزب البديل المعارض.

وأضاف «مرزوق»، خلال رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنَّ حزب البديل المعارض مرفوض من مواطني المنطقة التي تقرر إقامة فعاليات المؤتمر بها، خصوصًا أنه حزب كانت له صلة بحركة «مواطني الرايخ» التي كانت تُخطط للانقلاب.

الاعتداء على الأجهزة الأمنية

وأشار إلى أنَّ المظاهرات الرافضة لإقامة اليوم السنوي لحزب البديل المعارض، بدأت بمشاركة 500 شخص ثم زاد عدد المتظاهرين إلى 1500، اندلعت على إثرها احتجاجات بين المواطنين الرافضين وأعضاء الحزب أدت إلى الاعتداء على الأجهزة الأمنية، باستخدام طفايات الحريق ومواد حارقة.

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الاشتباكات بين المواطنين أسفرت عن إصابة 53 ضابطًا بينهم 17 حالة حرجة، بينما نفى المتحدث باسم حزب البديل المعارض اعتداء أعضائه على رجال الشرطة، متهما المتظاهرين الرافضين للحزب بأنهم من أقدموا على ذلك.

الأجهزة الأمنية بألمانيا تلقي القبض على عدد من المتظاهرين

وأوضح، أنَّ الأجهزة الأمنية بألمانيا ألقت القبض على عدد من المتظاهرين الذين استخدموا العنف ضد أفراد الشرطة، خصوصًا بعد التحذيرات التي أطلقتها بعد الاشتباك مع أعضاء الحزب، ومن المقرر أن تفتح الجهات الرسمية تحقيقا موسعًا بشأن الاحتجاجات.