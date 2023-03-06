حبس تاجر أحذية 4 أيام بتهمة الاتجار في المخدرات بالبحيرة

قرر المستشار محمد سليم، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس تاجر أحذية 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، بعد ضبطه بحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالي قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

ضبط تاجر حشيش في البحيرة

البداية عندما ورد إخطار إلى مدير أمن البحيرة يفيد ورود معلومات إلى ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة كوم حمادة، تفيد قيام تاجر أحذية بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وبتقنين الإجراءات وعقب استهداف المتهم، تم ضبطه وبحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش وسلاح أبيض (سكين) ومبلغ مالي، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

اعتراف المتهم بالواقعة

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بغرض الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية.

وقال محمد الفقي، محام بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة على المتهم تصل إلى الحكم بـ 25 سنة، بحسب ملابسات الواقعة.