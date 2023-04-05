«توصل بالسلامة».. عدم تركيب اللوحات المعدنية بسيارتك يعرضك للغرامة

تقوم الإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملات مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات بأنواعها ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، وحتى تتجنب تحرير أي مخالفات مرورية ضدك، عليك اتباع عدد من النصائح والإرشادات المهمة أثناء قيادتك لسيارتك وذلك حفاظًا على حياتك وحياة من معك بالسيارة.

وفي هذا السياق، أطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

عدم تركيب اللوحات المعدنية بسيارتك يعرضك للغرامة

ومن بين النصائح الواجب اتباعها أثناء قيادتك للسيارة على الطريق، الحرص على تركيب اللوحات المعدنية بالسيارة، إذ أن قانون المرور الجديد وضع غرامة لعدم تركيب اللوحات المعدنية، حيث تتراوح غرامتها بين 100 و300 جنيه.

خدمات وزارة الداخلية

وفي سياق متصل، هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات خدمة تجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

أما عن كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية، فإن ذلك يكون من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عن طريق الرابط https://moi.gov.eg/home/contact، وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

وبعد الضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، تقوم بإدخال بعض البيانات وهي «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.