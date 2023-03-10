المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: نحارب بالإرهاب بسلاح التنمية

قال اللواء محمد الشهاوي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الاحتفال بيوم الشهيد يمثل تجسيدا للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي تحلى بها شهداء مصر الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

رسالة الرئيس السيسي بيوم الشهيد

وأضاف الشهاوي في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسل رسالة بأن مصر لا تنسى كل من بذل جهدًا أو عرقًا أو دمًا أو فقد جزء من جسده في سبيل رفعة الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن احتفال يوم الشهيد بمثابة تقديم التحية والتقدير لأرواح الشهداء جميعًا وروح الشهيد عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة في ذلك التوقيت، إضافة إلى تقديم التحية والتقدير لأمهات الشهداء.

يد تبني ويد تحمل السلاح

ووجه المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة ولأبطال مصر الموجودين الآن على الحدود لحماية الوطن تحت شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، فهؤلاء الشباب الذين يحمون مقدرات هذا الوطن هم أبناء لآباء استشهدوا من أجل تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وتطهير سيناء أيضًا من الإرهاب والإرهابيين، والآن هؤلاء الشباب هم قاطرة التنمية، لأن مصر تقوم بمجابهة ومكافحة الإرهاب بسلاح مهم جدًا وهو التنمية التي تخلق فرص عمل وآفاق للشباب حتى لا يسهل استقطابهم من الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأشار الشهاوي إلى أن مصر أنشأت 460 مشروعا بتكلفة 480 مليار جنيه في سيناء فقط، متابعًا: «لولا الشهداء ما كنا هنا، لولاهم ولولا دمائهم ما كانت مصر تنعم بالأمن والاستقرار».