الأمن يداهم مكتبة لبيع الكتب دون تفويض من أصحابها في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك دار للنشر والتوزيع كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ببيع وتوزيع العديد من الكتب دون فواتير شراء أو عقود اتفاق أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الدار المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول مقيم بدائرة مركز شرطة طما سوهاج، وبالتفتيش تم العثور على عدد 121 نسخة من الكتب بدون فواتير شراء أو عقود اتفاق أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الدار على النحو المُشار إليه، بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.