«مناقشة تشخيص وعلاج 3 حالات نادرة» بمؤتمر صدر دسوق بكفر الشيخ

عرض الدكتور وسيم عطية، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب الأزهر بالقاهرة، اليوم الجمعة، مناقشة تشخيص وعلاج 3 حالات نادرة في تخصص جراحة القلب والصدر لثلاث أطفال إناث وذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بمؤتمر دسوق السنوي بمحافظة كفر الشيخ، في نسخته السادسة موسم 2023، لبحث الجديد في أمراض الصدر.

مناقشة تشخيص وعلاج 3 حالات نادرة

وكشف «عطية»، خلال المحاضرة عن تعرض طفلة عمر 7 أشهر لانفجار بالرئة اليمنى، ووفق ذلك جرى التدخل جراحيًا عن طريق قسم جراحة القلب والصدر إلى أن تماثلت للشفاء.

وأوضح «عطية»، أن الحالة الثانية لطفلة تبلغ من العمر عامين ونصف كانت تُعاني من اختفاء بالرئة اليمنى جرى تركيب قسطرتين صدر قبل حضورها لمستشفى الزهراء الجامعي بالقاهرة وبعد فحصها طبيًا في ذاك المستشفى جرى عمل استكشاف للناحية اليمنى من الصدر، وتقشير الغشاء البلوري فخرجت من العمليات بنسبة اكسوجين 100%.

ولفت «عطية»، إلى أن الحالة الثالثة كانت لطفلة تبلغ من العمر عامين تُعاني من انسكاب بلوري صديدي أدى إلى انكماش الفص الأسفل من الرئة اليسرى، ووفق ذلك جرى التوجيه بإجراء جراحة بتقشير الغشاء البللوري للرئة اليسرى، وكذا تقشير الفص الأسفل.

نقل الخبرات وتداول المعلومات الصحيحة

وأكد «عطية»، إن الغرض من عرض حالات الأطفال الثلاثة خلال المحاضرة في المؤتمر يعود إلى طرح الرؤى الطبية ومناقشتها بين الأطباء من أجل التوصل إلى العلاج الأمثل للحالة بما يعود لصالح المريض وذلك من خلال نقل الخبرات وتداول المعلومات الصحيحة لاستفادة شباب الأطباء منها.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر دسوق السنوي بمحافظة كفر الشيخ، في نسخته السادسة موسم 2023، والذي عُقد بأحد فنادق كفر الشيخ، وذلك لبحث وعرض الجديد في الأمراض الصدرية، وعرض أحدث طرق العلاج والتشخيص المناسب بما يتواكب مع أحدث الوسائل العلمية والعالمية.

مؤتمر دسوق السنوي لبحث الجديد في أمراض الصدر

جاء ذلك، بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، و150 طبيبًا في تخصصات الأمراض الصدرية، والعناية المركزة، والباطنة، والأطفال.

بينما ألقى المحاضرات حوالي 30 طبيبًا من أساتذة الأمراض الصدرية على مستوى الجامعات المصرية في مقدمتها جامعات القاهرة، والإسكندرية، والأزهر، وطنطا، وكفر الشيخ وغيرها من مختلف الجامعات المصرية.