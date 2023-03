جوائز الأوسكار 2023.. تعليق جيمي لي كورتيس بعد فوزها بأفضل ممثلة مساعدة

حصلت الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس على أول جائزة أوسكار لها، وفازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في جوائز الأوسكار 2023 عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، وعبرت عن سعادتها بالجائزة قائلة: «أعلم أنه يبدو أنني أقف هنا لوحدي لكنني لست كذلك، أنا مئات الأشخاص.. أنا مئات الأشخاص».

وتابعت كورتيس في كلمتها أثناء استلام الجائزة خلال حفل جوائز الأوسكار 2023، «إلى كل الأشخاص الذين دعموا هذا النوع من الأفلام التي صنعتها لهذه السنوات، الآلاف ومئات الآلاف من الأشخاص، لقد فزنا للتو بجائزة الأوسكار معًا»، وتابعت: «وأمي وأبي اللذين رشحا لجوائز الأوسكار في فئات مختلفة، لقد فزت للتو بجائزة الأوسكار».

بعد 50 عاما جيمي لي كورتس تحصل على أول جائزة أوسكار

مع مسيرتها المهنية التي امتدت لما يقرب من خمسة عقود، حصلت كورتيس، ابنة اثنين من الممثلين المرشحين لجائزة الأوسكار، جانيت لي وتوني كيرتس، أخيرًا على أول ترشيح لجائزة الأوسكار هذا العام.

Guillermo del Toro's Pinocchio أفضل فيلم رسوم متحركة في أوسكار 2023

فاز فيلم An Irish Goodbye بجائزة أفضل فيلم حي قصير في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، المقام الآن على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، بينما حصل فيلم Navalny على جائزة أفضل فيلم وثائقي، كما حصل فيلم Guillermo del Toro's Pinocchio على أفضل فيلم رسوم متحركة.