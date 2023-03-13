الحياة الآن.. مباشر: جار الانتهاء من محطة تنقية مياه النيل بالمشتل

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة تنقية مياه النيل بقرية المشتل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

المحطة تعمل بميكانزم جديدة

وقال المهندس عبدالخالق هشام، مهندس تنفيذي مشروع محطة مياه المشتل، إن محطة تنقية مياه النيل بالمشتل تضم ميكانزم جديدة إلى حدا ما في تنقية المياه، مشيرا إلى أن جاري العمل على تنفيذ المشروع والبدء فيه.

بينما، أضاف أحمد حمدان، منسق «حياة كريمة» بالصف – الجيزة، أن موقع محطة تنقية مياه النيل بقرية المشتل استراتيجي نظرًا للزيادة السكانية والظهير الزراعي حول مركز الصف بالتحديد، موضحًا أن القدرة الاستيعابية للمحطة 34 ألف مترمكعب في اليوم، لتخدم 178 ألف نسمة.

تفاصيل المشروع

والجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من مشروع محطة تنقية مياه النيل بقرية المشتل يصل إلى 178 ألف نسمة في 37 قرية، وتم إنشاء المحطة بطافة تصميمة تبلغ 34 ألف متر مكعب في اليوم.

ويجدر الإشارة إلى ان مشروع محطة تنقية مياه النيل بقرية المشتل يوفر 300 فرصة عمل للأهالي يوميًا، ويعمل بنظام الترشيح المتواصل لتنقية أكبر كمية من المياه، ومازال العمل مستمرًا.