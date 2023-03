القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار 2023.. أول آسيوية تفوز بلقب أفضل ممثلة

انتهت منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ95، إذ شهدت العديد من المفاجآت، والتي أقيمت في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، وسط حالة كبيرة من الاحتفاء، بحضور نجوم هيوليود.

القائمة الكاملة لجوائز الاوسكار2023

ويرصد «الوطن» في السطور التالية القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار.

- حصد الممثل لأمريكي بريندان فريزرعلى جائزة أفضل ممثل، في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وتعد هي الأولى في مسيرته المهنية، وذلك عن أدائه في فيلم «The Whale».

- بينما حصل «Everything Everywhere All at Once» علي جائزة أفضل فيلم.

- حصلت المممثلة ميشيل يوه على جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وذلك عن دورها في فيلم عن «Everything Everywhere All at Once»، لتصبح بذلك الجائزة الأولى في مسيرتها الفنية، وتكون أول ممثلة أسيوية تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة.

- فاز الممثل الأسيوي كي هو كوان بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Everything Everywhere All at Once».

- وحصد جيمي لي كرتيس بجائزة أفضل فنانة مساعدة عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»

-وفاز فيلم «Guillermo del Toro’s Pinocchi» علي جائزة أفضل رسوم متحركة.

- وحصل «The Boy، the Mole، the Fox and the Horse» على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

- بينما فازالثنائي دانيال كوان ودانيال شينرت على جائزة أفضل مخرج عن مشاركتهما في فيلم «Everything Everywhere All at Once».

- وحصد«All Quiet on the Western Front» علي جائزة أفضل موسيقي.

- حصلت أغنية «Naatu Naatu» من فيلم «RRR» على جائزة أفضل أغنية في حفل تصوير جوائز أوسكار 2023، وتعد أول أغنية من فيلم في توليوود تفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية.

- وفاز فيلم «Everything Everywhere All at Once» علي أفضل سيناريو

-حصد فيلم «Avatar» علي أفضل مؤثرات بصرية.

- وفاز « All Quiet on the Western Front» بأفضل تصميم انتاج

- وكان توم كروز له نصيب هذا العام في حفل الاوسكار، حيث حصد فيلمه «Top Gun: Maverick» علي جائزة أفضل صوت.

- وحصد «Everything Everywhere All at Once» علي جائزة أفضل مونتاج.

- وفاز فيلم « Germany، All Quiet on the Western Front» علي أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

- وجاءت جائزة أفضل أكشن قصير من نصيب «An Irish Goodbye»

- جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر، كانت من نصيب «The Whale».،

- أفضل تصوير سينمائي لـ «All Quiet on the Western Front»

- حصد «Navalny» علي أفضل فيلم وثائقي

- بينما حصل «The Elephant Whisperers» علي جائزة أفضل وثائقي قصير

- حصد «Women Talking» علي جائزة أفضل سيناريو مقتبس.